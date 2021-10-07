【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數202.43點，漲5.44點；總計622家漲、89家跌、62家持平；委買6968029張、委賣4834071張；總成交值577.35億元。

(時報資訊)

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