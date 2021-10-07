【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16683.78點，漲290.62點；總計888家漲、65家跌、39家持平；委買29506868張、委賣21802249張；總成交值2579.01億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀