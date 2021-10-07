【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）周三在法說會上表示，通用計畫到2030年營收將提高1倍，且即使公司將推出新電動車和新的數位服務以趕超特斯拉，但仍看好內燃引擎車（Internal Combustion Engine Vehicle）獲利將持續增長。

通用汽車表示，如果能成功，到2030年通用的年營收將達到約2800億美元，通用也將成為美國電動車市場的領導者。

財務長雅各森（Paul Jacobson）表示，通用汽車預估稅前利益率介於12%～14%，可望超越當前獲利水準。這表示，該公司的全年稅前獲利可望高達390億美元。

雅各森並表示，就中期來看，包括電動車在內等計畫的全年資本支出可能介於90億～100億美元，公司也將還利於股東，但「這不會全部都立刻實現」。

雅各森在盤後表示，通用汽車認為即使其電動車年營收從2023年的100億美元增加到2030年的900億美元，其內燃引擎車事業也能成長。該公司並預計到2030年，諸如Cruise自動駕駛車服務等新業務營收將增加800億美元。

巴拉上任以來一直努力想說服投資人，通用汽車在技術開發和獲利能力上可以超越特斯拉。

公司高層表示，通用汽車可以「從汽車製造商轉型成為平台創新者」，像是蘋果等矽谷的數位平台公司，其股票估值遠遠超出通用和其他現有的汽車製造商。

巴拉在2014年接掌通用汽車後，公司股價一度較2010年首發上市價格33美元翻漲近一倍。

周三盤後通用股價上漲0.46%，報54.18美元，其市值達到約783億美元，仍然遠遠落後於特斯拉的7750億美元，反映出投資人對於通用汽車能否追上特斯拉的電池技術和軟體實力仍然感到懷疑。

(時報資訊)