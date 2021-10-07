美國聯準會（FED）在9月的聯邦公開市場委員會議（FOMC）後，釋出偏向鷹派的訊息，加上近來市場消息面紛亂，投資人情緒趨於謹慎，避險資金湧入美元，激勵美元指數走勢轉強。

期元大美元指數（00682U）ETF研究團隊表示，從技術型態觀察，美元指數從去年中以來迄今，已經形成穩固的底部型態，爾後拉回空間可能有限，而且從FED近期政策預期、美國相對經濟實力，以及民主黨拜登政府的政策態度來看，都有利美元指數重返強勢，建議投資人不妨利用美元指數ETF，甚至是美元指數正向2倍ETF，在美元指數反轉上攻時，進行波段操作。

依歷史經驗，FED量化寬鬆政策（QE）逐漸退場的背景下，美元指數多呈上漲表現。以前次QE退場為例，聯準會於2013年下半年開始討論縮減購債，2014年1月開始縮減QE規模，並在2014年10月時QE正式退場，再來自2015年12月開啟升息循環，而美元指數在2014年中開始呈現爆發式走強，波段漲幅超過兩成。

若再往前看QE1和QE2的退場經驗，美元指數在退場期間也有15％上下的漲幅，顯示只要聯準會資產負債表沒有大幅擴張，而是持平或是小幅萎縮的情況下，隨著美元流動性減少，都有助美元指數重返強勢局面。

不僅如此，回頭觀察美國民主黨與共和黨主政時期的美元指數變化，美元也有機會走出長多格局。在過去30年間，於美國民主黨的柯林頓和歐巴馬執政時期，美元指數都結束共和黨執政期間的弱勢格局，步入長期升值循環。

期元大美元指數ETF研究團隊分析，以美國拜登總統上任後的經濟格局來看，隨著新興國家疫苗接種率低，恐有經濟發展風險，可能令投機資金回流美國，加上美國擁有無可匹敵的科技實力，在疫後數位浪潮席捲全球產業的環境下，美國憑藉壓倒性的技術優勢，宛若如虎添翼，美國經濟的回復動能很可能因此強於歐洲和日本等其他國家，成為美元指數長期漲勢的動力來源。

(時報資訊)