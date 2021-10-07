越南7月起爆發嚴重新冠肺炎疫情，包括胡志明市、河內及同奈等多個地區飽受Delta變種病毒肆虐，被迫採取嚴格的封城措施。經過超過3個月時間控制與消化，越南疫情逐漸受到控制，各地區開始解封，盼能搶救受到嚴重衝擊的經濟與產業，不過當地紡織協會卻點出，即使越南解封，許多企業與商家都面臨嚴重缺工問題，勞動力短缺也導致紡織業出現斷鏈危機，甚至衝擊全年出口額。

越南媒體VnExpress報導，以胡志明市的狀況來說，許多企業員工在疫情爆發期間返回家鄉，但疫情趨緩後回到工作崗位的意願並不高，主要擔憂疫情再次爆發及尚未完整接種疫苗，此外也有不少人在疫情期間另謀其他工作，避免因原有的工作停擺導致收入受到影響。

越南紡織服裝協會（VITAS）也表示，服裝與紡織業面臨勞動力短缺與供應鏈斷鏈的問題，該行業人口總數約為300萬人，但有高達三分之一的員工，已經離職、暫時無法上工或正在休無薪假，且有部分企業只能召募到10至30%左右的員工，導致工廠很難維持生產線順利運作。

尤其越南是紡織鞋類製造及咖啡豆生產重鎮，包括Nike、adidas、GAP、 Lululemon及H&M等國際大廠都有在越南進行設廠及投資，不過7月疫情爆發後，許多國外廠商選擇將產線移往他處，以彌補越南當地無法生產造成的影響。

數據顯示，疫情確實已經讓越南命脈紡織業出現龐大損失，9月紡織業出口額月減9%，剩下30億美元（約新台幣840億），今年至今出口累積為290億美元（約新台幣8120億），紡織協會Truong Van Cam則透露，今年越南紡織出口額很難達到預設目標的390億美元（約新台幣1兆920億）。

越南紡織協會分析出今年紡織業可能出現的3種出口狀況，若疫情能在10月減緩整體會達到375至380億美元（約新台幣1兆640億），11月才減緩就會下滑至360至365億美元（約新台幣1兆220億），如果最後拖到12月才控制疫情，最差只會剩下335至340億美元（約新台幣9520億）的出口額。

(時報資訊)