智伸科技汽車安全及傳動系統零組件受車用晶片短缺影響，醫療及電子等產業訂單穩定成長，9月合併營收出現今年首度衰退，不過第三季合併營收21.15億元，前三季合併營收66.22億元，雙雙改寫同期新高。智伸科表示，智伸科大陸廠運用彈性調配生產，因應大陸限電，對整體營運並無影響，仍密切觀察後續變化。

智伸科9月合併營收7.06億元，年減3.63％；第三季合併營收21.15億元，年增1.38％，前三季合併營收攀升至66.22億元，年增29.47％。

智伸科表示，汽車零組件出貨仍受車用晶片短缺影響，但拜全球汽車業發展節能減碳、新能源車發展，燃油效率、引擎效能提升已然成各大汽車廠及Tier 1汽車零組件供應商大廠的研發重心，智伸科汽車零組件缸內直噴引擎系統相關關鍵零組件產品滲透率持續提升，奠定主要客戶保持良好的拉貨力道，再加上運動、電子、醫療等相關零組件業績成長，智伸科第三季、前三季營收皆較去年同期成長的主因。

智伸科表示，智伸科因應大陸近期實施限電，生產運用彈性調配產能因應，整體營運並無影響，仍需要密切觀察後續變化。

智伸科強調，智伸科不斷延伸不同產業的產品線廣度，快速開發各種新型產品，以迎合客戶需求，並持續改善製程以降低製造成本，提升競爭力、拉開同業間的競爭門檻，藉以拉升智伸科在單一客戶新產品的開發滲透率，保持未來訂單能見度。

智伸科指出，電動車2030年以前，將成為全球汽車市場的主流，智伸科正密切開發多款涵蓋新能源車與電動車的傳動系統相關關鍵零組件產品，預期帶動公司相關關鍵零組件產品需求持續上升，第四季汽車產業步入傳統旺季，智伸科預期會隨客戶拉貨增溫，帶動汽車零組件業績成長，醫療、電子兩大事業業績也呈穩定成長，尤其醫療產品先前受疫情影響而遞延拉貨的訂單，目前已恢復以往出貨力道，電子與醫療也有新訂單加入，可增加智伸科營收成長動能，對第四季營運仍持審慎樂觀看法。

(時報資訊)

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