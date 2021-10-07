全球景氣擴張進入中期階段，目前投資市場多個變數，中租基金平台表示，由於歐美第二季企業財報超過7成優於預期，持續看好歐美洲股市，可以趁股市震盪積極布局。

中租基金平台說，市場上五大不確定性包括：美國通膨疑慮，聯準會緊縮步調，Delta疫情控制，美國債務上限與中國監管政策與恒大事件。供應鏈瓶頸持續未能紓緩推升生產成本，美國8月生產者物價指數走高，聯準會在9月FOMC會議亦將今年通膨率預估上修至4.2％，直到2024年為止通膨率都會高於預設2％的目標，但核心通膨可望在未來3年控制在2.1％至2.3％之間。生產者物價的轉嫁效應尚未影響核心通膨的預期。短期通膨壓力可能仍困擾市場，但在全球供應鏈瓶頸逐步緩解後，通膨問題將可獲較有效控制。聯準會最快可能在11月FOMC會議上宣布開始縮減購債，至2022年中期結束購債行動，事實上縮減購債後只是減緩資產負債表擴張力道，貨幣市場整體還是維持寬鬆。

展望未來，美國ISM製造業與服務業採購經理人指數持續擴張，雖然動能減緩但仍舊保持在相對高位，拜登政府的基礎建設計畫亦持續推動。蘇皓毅表示，美國經濟基本面仍屬穩健，對後續多頭行情的延續仍具信心，但綜合上述因素短期市場不免震盪，投資人應把握市場波動造成的投資契機而積極進行布局。此外，歐洲短期儘管因疫情影響提高旅遊限制，但製造業與服務業的動能仍強，第二季企業財報也超過7成優於預期，持續看好歐洲股市。

蘇皓毅表示，面對風險採謹慎態度是件好事，也持續看好後續經濟的續航力，建議投資人不妨趁拉回期間積極布局。

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(時報資訊)