【時報記者張漢綺台北報導】蘋果iPhone新機拉貨啟動，砷化鎵代工廠穩懋(3105)、宏捷科(8086)及砷化鎵磊晶廠全新(2455)9月合併營收同步攀升，其中宏捷科及全新9月合併營收分別為4.4億元及3.42億元，連袂創下單月歷史新高，穩懋9月合併營收23億元，為108年10月以來新高，今天3家公司股價同步止跌反彈。

今年電子產業傳統旺季受疫情缺料及終端需求減弱等不利因素干擾未如往年旺，不過蘋果iPhone新機拉貨啟動及5G基礎建設等需求為穩懋、宏捷科及全新第3季營運挹注動能，其中宏捷科9月合併營收4.4億元，月增2.8%，年增40.97%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為12.81億元，季增11.43%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為34.96億元，年增38.03%。

宏捷科目前產品組合以WiFi 6、IoT及5G PA為主，儘管近期非蘋智慧型手機需求疲弱，宏捷科訂單穩定，公司也密切觀察近期大陸大規模限電對產業的影響，就目前訂單來看，宏捷科審慎樂觀看待第4季營運。

穩懋9月合併營收為23億元，月增2.08%，年增3.67%，為108年10月以來單月新高，累計第3季合併營收為67.45億元，季增9.8%，符合財測預估，累計前9月合併營收達188.89億元，年增1.83%；全新9月合併營收為3.42億元，月增8.42%，年成長55.24%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為9.47億元，季增5.72%，亦是單季新高，累計前9月合併營收為27.33億元，年增44.76%，隨著蘋果iPhone新機開賣，可望為穩懋及全新第4季營運帶來支撐。

(時報資訊)

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