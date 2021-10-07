香港證監會6日表示，歡迎並全力支持香港特首林鄭月娥在2021年施政報告中，為提升香港國際金融中心地位所提出的措施。

第一財經報導，香港證監會指出，為加強香港作為主要離岸人民幣中心的角色，該會正成立工作小組，成員包括香港金融管理局及香港聯合交易所有限公司（聯交所），針對推動在香港買賣人民幣計價證券方面進行可行性研究。

香港證監會又指，將與大陸相關部門共同探討，將人民幣櫃台納入股票市場交易互聯互通機制下的港股通之內。

林鄭月娥6日發表2021年施政報告，提出提升香港國際金融中心地位的五大發展方向。其中最受矚目的是，要進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具的發展。

(時報資訊)

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