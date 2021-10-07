紙本五倍券將於10月8日起開始領用，第1梯次完成紙本券預訂的民眾，可於10月8日至21日兩周期間，每日上午9時至晚上10時到指定的超商(市)領券。經濟部提醒，10月8日領券首日適逢雙十連假前，為避免民眾排隊領券，造成群聚風險，請民眾遵守疫情指揮中心防疫原則，保持社交距離，超商(市)門市亦將有防疫相關人流管控或總量管制，此外，配合政府防疫政策，各超商(市)五倍券採每日適量配送到門市讓預訂民眾領取，若當天的份數領完，會儘速補貨、滿足需求。

五倍券自9月22日陸續開放數位綁定及紙本預訂以來，民眾反應熱烈。截至10月7日上午10時已逾1,592萬人完成紙本預訂或數位綁定，其中數位綁定近399萬人；第一梯次(9/25~10/1)預訂紙本五倍券的民眾達1,193萬人，經濟部呼籲，目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與振興，超商(市)門市每日雖採適量配送，請民眾不必擔心，一定都領得到五倍券，已預訂的民眾10月2 1日前皆可領取，五倍券使用時間到明(111)年4月30日止；至於還沒預訂領取的民眾，更可多使用數位綁定，郵局也已於10月4日起開放網路預約，或可於10月25日開放第二梯紙本預訂時再至官網、四大超商進行預訂。

目前國內疫情尚處第二級警戒，10月8日開放領券首日適逢雙十連假前，為配合防疫，領券時請依規定保持社交距離，依規定營業場所及公共場域需進行人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。各超商(市)為配合人流管制，並將採每日配送適量五倍券到門市讓預訂民眾領取，也特別請各領券通路配合，應依照疫情指揮中心規定，訂定相關領券動線及指引，呼籲民眾一同防疫、領券振興。經濟部也鼓勵民眾綁定數位五倍券，目前合作的信用卡、電子票證、行動支付等48家業者，為鼓勵民眾綁定數位五倍券，也推出多項加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等，兼顧防疫零接觸交易，民眾得列為選項之一。另參與共同綁定的民眾，可隨時至五倍券官網(5000.gov.tw)查詢綁定的相關資訊。倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988 紓困振興專線」洽詢。

(時報資訊)