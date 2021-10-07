9月消費者物價（CPI）年增率2.63％，外界憂心通膨疑慮再起。對此，行政院主計長朱澤民7日在立法院答詢時表示，物價上漲是短期現象，10月就可能往下走，CPI全年增幅大概1.74％左右，維持在原本2％的目標內。

主計總處昨天公布9月CPI年增率為2.63％，創下民國2013年3月以來、逾八年半最大漲幅，而重要民生物資CPI年增率3.31％，也創下三年新高，主計總處坦言，國際能源價格蠢蠢欲動，將增添輸入型通膨的壓力。

立法院財政委員會今天邀請朱澤民列席報告業務，並備質詢。朝野立委關切通膨再起，民進黨立委吳秉叡質詢時表示，民眾對物價感受深，9月CPI年增2.63％，必須加強注意。對此，朱澤民指出，這次的上漲主要是因為油價上漲，還有蔬果因為前些時候大雨，再加上中秋節原因，所以8、9月份會比較高，「我們認為會趨緩」。

朱澤民表示，「物價上漲是短期現象」，但是因為國際原料物價上漲，仍然會注意。

國民黨立委賴士葆質詢，CPI在9月底衝破2.63%，今年4次破2％，原本整年的目標是小於2%，現在是否還有信心全年目標可以小於2％，國際油價上漲，對於物價不能太過樂觀。對此，朱澤民答覆，就目前發展情勢，全年估計大概還是1.74%左右。

朱澤民答覆國民黨立委林德福和民進黨立委郭國文等人質詢時也說，CPI全年估計大概1.74%左右。他指出，「現在還是在原來的目標值」，也就是2％以內。

此外，對於朱澤民認為「物價上漲是短期現象」，國民黨立委曾銘宗質詢追問，物價大概什麼時候會往下走。朱澤民答覆，大概10月就可能往下走。

(時報資訊)