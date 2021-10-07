【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠返校季帶動消費者需求回升，以及最新的丹寧款式引爆買氣，Levi Strauss & Co.上季營收和獲利表現均意外強勁。

受此激勵，Levi's盤後勁揚3.71%。稍早前在一段交易時段，其股價大跌逾5%，收在24.24美元。

雖然許多服裝公司都受到全球供應鏈瓶頸的衝擊，但Levi's憑藉著分散製造的模式，其業績表現相對穩健。

Levi's表示，越南製造占公司全球銷量不到4%。為了防止疫情擴散，越南當地工廠時不時得關廠停工，使生產受到重創。

Levi's公布，第三財季（截至8月29日）營收年增41%，為15億美元，優於市場預期的14.8億美元。

淨利為1.93億美元，相當每股盈餘47美分，遠優於前一年同期淨利2700萬美元、每股盈餘7美分。

調整後每股盈餘為48美分，優於市場預期的37美分。

該公司表示，直接、且以原價而非打折向消費者銷售更多商品，有助於公司的獲利表現。

執行長Chip Bergh表示，供應鏈問題使上季營收損失約1000萬美元。

在美國和歐洲強勁的需求帶動下，第三財季批發營收年增45%。「直接面向消費者」業務營收年增34%，並較兩年前同期成長3%。數位事業營收較前一年同期成長10%、較兩年前同期成長76%，目前該事業貢獻Levi's總營收約20%。

該公司預估第四財季營收年增率介於20%～21%，不及分析師預估的年增22%。該公司表示，其預測是基於這場疫情不會急劇惡化的假設。

該公司預估本季調整後每股盈餘介於38～40美分。分析師預估為每股盈餘40美分。

Levi's預估全年調整後每股盈餘介於1.43～1.45美元，優於華爾街普遍預期的每股盈餘1.33美元。這意味著全年營收得成長逾27%，其數字將接近於2019年水準。

Bergh表示，我們的預期是這個年終節日旺季會非常好，我們將確保每個人都能將Levi's放在他們的聖誕樹下。

(時報資訊)