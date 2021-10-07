【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠返校季帶動消費者需求回升，以及最新的丹寧款式引爆買氣，Levi Strauss & Co.上季營收和獲利表現均意外強勁。

　受此激勵，Levi's盤後勁揚3.71%。稍早前在一段交易時段，其股價大跌逾5%，收在24.24美元。

　雖然許多服裝公司都受到全球供應鏈瓶頸的衝擊，但Levi's憑藉著分散製造的模式，其業績表現相對穩健。

　Levi's表示，越南製造占公司全球銷量不到4%。為了防止疫情擴散，越南當地工廠時不時得關廠停工，使生產受到重創。

　Levi's公布，第三財季（截至8月29日）營收年增41%，為15億美元，優於市場預期的14.8億美元。

淨利為1.93億美元，相當每股盈餘47美分，遠優於前一年同期淨利2700萬美元、每股盈餘7美分。

　調整後每股盈餘為48美分，優於市場預期的37美分。

　該公司表示，直接、且以原價而非打折向消費者銷售更多商品，有助於公司的獲利表現。

　執行長Chip Bergh表示，供應鏈問題使上季營收損失約1000萬美元。　

　在美國和歐洲強勁的需求帶動下，第三財季批發營收年增45%。「直接面向消費者」業務營收年增34%，並較兩年前同期成長3%。數位事業營收較前一年同期成長10%、較兩年前同期成長76%，目前該事業貢獻Levi's總營收約20%。

　該公司預估第四財季營收年增率介於20%～21%，不及分析師預估的年增22%。該公司表示，其預測是基於這場疫情不會急劇惡化的假設。

　該公司預估本季調整後每股盈餘介於38～40美分。分析師預估為每股盈餘40美分。

　Levi's預估全年調整後每股盈餘介於1.43～1.45美元，優於華爾街普遍預期的每股盈餘1.33美元。這意味著全年營收得成長逾27%，其數字將接近於2019年水準。

　Bergh表示，我們的預期是這個年終節日旺季會非常好，我們將確保每個人都能將Levi's放在他們的聖誕樹下。

(時報資訊)

#Levi's #利惠

主要市場指數

紐約道瓊
34416.99 +102.32(0.30%)
05:04
S&P500
4363.55 +17.83(0.41%)
05:04
Nasdaq
14501.91 +68.08(0.47%)
05:15
費半指數
3238.79 +11.54(0.36%)
05:16
日經225
27818.17 +289.30(1.05%)
12:06
南韓KOSPI
2958.69 +50.38(1.73%)
12:06
香港恆生
24543.19 +576.70(2.41%)
12:05
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
6995.87 -81.23(1.15%)
10/06
法國CAC
6493.12 -83.16(1.26%)
00:05
德國DAX
14973.33 -221.16(1.46%)
10/06