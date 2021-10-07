【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數202.18點，漲5.19點；總計618家漲、85家跌、59家持平；委買6804267張、委賣4721269張；總成交值497.52億元。

(時報資訊)

#櫃買

延伸閱讀