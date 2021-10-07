【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16700.37點，漲307.21點；總計892家漲、57家跌、35家持平；委買28643394張、委賣21072358張；總成交值2194.66億元。

(時報資訊)

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