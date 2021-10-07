(儘管有政策出手打第二戶，房市最近依然火力旺，來人、成交量都連續三個月攀升。圖∕蔡惠芳)

最新市調顯示，房市近一個月來，儘管政策打炒房再度出手，取消自然人第二戶貸款寬限期，但來客量、成交量，都呈現連續三個月攀升；房市專家預期，第四季房市可能會從「大火快炒」趨向於「文火慢燉」，但是在營建成本攀升、資金湧入下，房價恐怕還是維持在高檔，打不下來。

今（7）日最新出爐最自然的住展雜誌9月房市風向球，在久違八年多之後，竟然驚亮綠燈！

住展雜誌研發長何世昌分析，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9月分數續增至 42.2分，較7月成長4.2分，分數連續三個月走升，對應燈號則亮出「綠燈」。

何世昌表示，這是住風向球自2013年5月之後、睽違八年多來，首次重返綠燈。

風向球六大構成項目中，只有議價率一項分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、來客組數與成交組數等五項分數悉數上揚。

何世昌表示，北台灣預售新屋市場，在5月本土疫情大爆發時，一度停滯，但疫情趨緩後市況快速反彈，這顆綠燈可說是「雖遲但到」，近期無論買、賣雙方進場信心，均顯著成長，推案量與成交量均強勁上揚，將風向球一舉推至綠燈。

住展調查顯示，近月來，房市預售屋爆巨量，議價率意外升高。

疫情緩和之後，調查顯示，北台灣推案量激增，一口氣衝至千億元。

單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市-大同「三豐雲極」、「城心曜曜」和「宏國大道城 B 區」、南港「國泰悠陽」、文山「元利森活莊園」、新北市三重「漾時光」與「亞昕淳白」、泰山「鴻承知青」、淡水「好風光II」、土城「有富富玉」、桃園市-中壢「W 站前」、大園「寶台 A17」、新竹縣-竹東「星都匯」等案。

但在議價率的部份，分數卻不升反降；由於建案開價跳漲太快的緣故，9月北台灣新建案平均議價率微升至12.1％。近幾個月以來，平均議價率雖然有增有減，但預期預售屋實價登錄上路日久之後，議價率長期走勢將會縮小。

在成交量方面，受惠買方積極進場，多頭格局穩定，9月成交量大舉提升。尤其，以二房型銷售尤佳。

在房市來客量方面，近一個月更攀升至33.7 組／週。

總體觀察，來客量和成交量，都是連續三個月正成長。

何世昌認為，近期央行、金管會持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，讓市場從「大火快炒」，轉為「文火慢燉」。但是，房價還是不易下跌。

(時報資訊)