氣動元件廠台灣氣立大陸上海松江及浙江平湖兩地工廠未受限電影響，9月、第三季及前三季合併營收全面改寫同期新高。氣立表示，日後大陸限電範圍如果擴大，氣立大路各生產據點也備有發電機因應，生產可透過調整工時等方式靈活調度，今年整體營運，仍審慎樂觀。

自動化設備需求強勁，帶動氣立今年業績增長，9月合併營收1.73億元，年成長28.76％；第三季合併營收5.55億元，年增幅29.71％；前三季15.73億元，年成長33.89％，全面改寫同期新高。

氣立董事長游平政指出，氣立研發自動化組裝設備，1台設備就能取代5位資深組裝人員，產能可提升7倍，不僅能夠解決全球少子化，帶來勞動人口不足問題，全球能源緊張情況，也有助企業轉型以及度過能源吃緊的危機。

氣立斥資興建大陸平湖廠今年第一季正式投產壓鑄件，除供應大陸市場所需的通用機械、機床設備及自動化設備對壓鑄件外，也接獲OEM訂單。氣立第二季起，針對大陸平湖廠及松江廠持續添購設備，預計第四季完成建置，其中平湖廠設備年產能可增加一至二成，第四季起開始貢獻營收。台灣泰山廠第四季也新增自動化生產設備，明年對營收也會有顯著貢獻，今年整體資本支出1.5億元。

由於大陸今年上半年生產動能相當旺盛，各地用電量大幅增加，大陸針對上半年能耗雙控未達標的省分祭出限電措施。氣立表示，氣立上海松江及浙江平湖等二處工廠均未受到限電影響，氣立經聯繫主要客戶及供應商，目前僅少部分受限電影響，不過影響不大，相關生產作業維持正常。日後限電範圍若擴大，氣立各生產工廠也備有發電機因應，生產可透過調整工時，靈活調度。氣立對今年整體營運，仍審慎樂觀。

(時報資訊)