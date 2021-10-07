觀察A股市場資金面動向，近期兩市成交熱度持續處於高位，至9月底的日成交金額連續突破人民幣兆元，雖然恒大、限電事件影響，外資流入流出波動放大，但目前A股市場盈利好、估值低的組合，仍然具備非常高的投資性價比，A股表現仍可期。

觀察陸股通北上資金今年累計流入人民幣2,865億元，已超去年全年水準，滬股通累計淨流入人民幣1,200億元，深股通累計淨流入人民幣1,665億元，已經連續12個月持續淨流入。日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，預計大陸政策將從多個維度對經濟增長提供支撐，除穩健偏寬的貨幣政策和適度發力的財政政策外，還將重點通過結構性政策，支援中小企業的生產經營情況。

8月以來就業的結構性壓力已初步得到緩解，政策效果已經開始有所顯現，後續預計製造業投資和基建投資將延續改善趨勢，消費景氣也有望回升向上，短期市場對基本面的焦慮最終都將被政策修正。加上當前外資對A股配置比例依然處於明顯的低配狀態，長期來看外資持續淨流入依然存有空間，市場期待第四季行情表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，觀察市場板塊表現，首先把握低估值週期板塊在近期的超額收益機會，低估值結合市場預期邊際轉暖，金融基建板塊業績端和估值端在政策托底預期背景下，具較好的性價比。高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等板塊，都是後續可持續關注焦點。

(時報資訊)