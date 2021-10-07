新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，加上二次疫情及病毒變異株的出現，部分東協國家開始下調今年成長預估，瀚亞投資認為，長期而言東協基本面仍然引人矚目，看好未來強勁成長，將受益於三大機會，即更大規模的區域整合、數位科技加速應用、更重視永續發展。

瀚亞投資指出，疫情促使東協推動區域整合，東協各國間以更緊密的合作關係，提升整體競爭力。東協在疫情期間完成了歷時8年的加強貿易關係談判，並於2020年11月簽署多項自由貿易協定（FTA），包括區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等龐大貿易協議。以GDP為標準計算，RCEP是全世界最大的自由貿易協定，規模更大於跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）、歐盟（EU）、南美南方共同市場貿易集團（MERCOSUR）及美北自由貿易協定（USMCA）。

全球正減少對大陸供應鏈生態系統的依賴，跨國公司有望在東協建立區域製造中心，用以整合東協的區域供應鏈生態系統，選擇東協國家優勢，有四大重點，即部分東協國家製造業工資較低、鄰近大陸的地理優勢／未來仍保留大量供應鏈、東協致力於建立單一市場及生產基地、RCEP將佔全球貿易約40％。

瀚亞投資表示，東協另一重要優勢為數位化加速整合，因為疫情復燃而反覆實施的封鎖措施，促成新的上網習慣外，也順勢推動電子商務的發展，網路成為東協成長最快的經濟支柱。東協各國正在研擬簽署東協電子商務協議，期待透過建立貿易規則與降低營運門檻，使倉庫配送系統及數據中心等實體基礎設施連帶受惠，也確保客戶擁有流暢的數位體驗。

根據調查結果，高達94％數位服務新消費者，會在疫情後繼續使用各種數位服務，因此東協將加大針對科技產業的投資，資源集中到金融科技、醫療科技及教育科技。預計到2025年，數位經濟估值將逾3,000億美元，較2020年僅1,000億美元的三倍之多。最後一項是對永續發展的重視，根據亞洲開發委員會表示，東協發展快速，每年需投入2,100億美元資金，才可配合該區所設立的發展目標及未來氣候變遷帶來的挑戰。

瀚亞投資分析，可再生能源、物流及運輸、公共衛生及資訊通訊科技等，為東協基礎建設的優先發展項目，也具有成為綠色基礎設施的樞紐的潛力。目前可再生能源佔總能源結構27％，東協需要使再生能源於2030年提高至52%，才能實現《巴黎協定》所訂定的氣候目標。這項轉變需要額外付出約700億美元的成本，且因為公部門的資金不足，私部門的共同響應以填補資金缺口相當重要。

東協戰略性位置造就其成為全球製造業及貿易往來的主要樞紐，隨已開發國家疫情趨緩，帶動經濟重新啟動，全球的貿易復甦對於東協而言非常有利。根據數據，東協五國的出口貿易不僅已經展現出復甦跡象，甚至還恢復至疫情前的水準。

瀚亞投資認為，雖然近期受到疫情影響，對東協經濟體及企業獲利造成很大壓力，但長期基本面仍完好無損，企業也有望受惠各方復甦政策，尤其具備三大趨勢，更大規模的區域整合、數位科技加速應用，及更重視永續發展，可望替東協帶來更多投資機會。

(時報資訊)