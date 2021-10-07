半導體材料大廠華立（3010）受惠客戶拉貨力道強勁，9月營收再繳出65.63億元歷年單月新高成績，年增12.48％；推升第三季營收達187.56億元，較去年同期揚升16.06％，同步締造史上單季營收最佳紀錄。

今年以來在5G、HPC、電動車等新科技推波助瀾下，晶圓代工產能吃緊狀況一路延續到明年，各晶圓廠營運維持高檔不墜。華立身為半導體前段製程耗材的領導供應商，光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液的營收皆呈雙位數成長，公司並持續跟進主力客戶在海外的設廠進度，成為客戶新生產基地堅實的材料供應後盾。

另外華立行銷歐美的次世代電子產品，上半年面臨缺料、缺櫃、缺船的多道難題，第三季在船期相對平穩、缺料問題獲緩解後，加上開學季與拜登新政的教育預算加持下，營收至9月底成長近八成；顯示器用的IC供貨狀況至明年第一季仍顯緊俏，華立透過多方布局供貨來源，在價量齊揚帶動下，第三季的驅動、電源管理及時序控制IC營收較去年同期翻倍成長。

前三季受惠遠距辦公及在家教育商機，帶動應用於NB及手機電源供應的熱固性工程塑膠營收成長逾四成，因材料具有絕緣性、高強度及可靠性的優異特性，在電動車用的充電樁推動上有所斬獲，同步切入新世代遊戲機、5G基地台及小型基地站之電源供應，以及低軌道衛星家用接受器的電源，持績開拓多元化的產業應用。

此外，台灣載板三雄在5G、AI兩大科技引領下，產能早被終端客戶包下，華立從日本引進應用於IC載板製程用高解析度電鍍乾膜，適逢諸多消費性電子產品新機種發表展開一波拉貨潮，第三季營收較去年同期成長近兩成，在客戶端陸續接獲CPU及mini LED的載板訂單後，預期第四季營收仍將呈現淡季不淡的走勢。

(時報資訊)

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