美國民主黨議員可能接受共和黨短期展延舉債上限提案，可望化解威脅經濟的兩黨對峙後，聯邦參議院似乎就快達成臨時協議，免於在未來兩週陷入債務違約。

參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，共和黨將允許延長聯邦債務上限到12月，可能替解決問題爭取更多時間後，民主黨人取消了下午的表決。

財政部預測，國會若不採取行動提高28.4兆美元的舉債上限，10月18日之後，美國將沒有資金向債權人履行義務。

多位民主黨人表示會接受麥康奈的提案，民主黨聯邦參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）對美國有線電視新聞網（CNN）表示，「我們打算接受這個短暫的勝利」。

但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）並未發布聲明，因此不清楚這是否為黨的官方立場。

白宮也沒有加以評論，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，尚未接到正式提案。

民主黨人12月得將再次討論舉債上限問題，因為聯邦資金屆時將再次到期。

共和黨表示，民主黨可利用12月前的幾個星期，透過所謂的預算協議程序（budget reconciliation）讓法案過關，來提高舉債上限。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101007

(時報資訊)

#共和黨 #舉債上限 #民主黨

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