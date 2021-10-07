【時報編譯張朝欽綜合外電報導】BMW周三宣布，將投資鋰技術新創公司Lilac Solutions，以期能支援更高效的方式來生產電動車電池所需金屬。
BMW目前是從中國的贛鋒鋰業和其他傳統鋰製造商購買鋰。BMW表示，隨著電動車市場需求增加，Lilac的顛覆性技術將提升鋰的全球產量。BMW希望能藉此獲得更多綠色鋰的提取技術。
更多科技開發商正尋求以更快、更便宜、用水更少的方式從鹽水提取鋰，Lilac就是其中一員。該產業長期以來，傳統地是以水蒸發池來提取鋰。
除了BMW之外，SK材料、住友的投資部門Presidio創投也參與了此次B輪融資。
Lilac計畫利用這筆資金，在美國建造一座離子交換工廠，該廠將是萃取技術的核心。
(時報資訊)
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