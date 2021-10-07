【時報記者王逸芯台北報導】歐系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，不僅看好其第四季營收持續增長，2022年應該會繼續保持健康的增長前景，將創意目標價由380元調升到405元、評等維持中立，創意今開高走高，攻上漲停、鎖在528元，已超越外資目標價逾百元。

歐系外資表示，創意第三季營收季增長9%，優於市場預期，其中量產營收增加22%，主要是受益於大陸伺服器庫存建立，BMC(伺服器遠端管理晶片)、Chromebook和AI的晶片需求帶動CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)，但NRE(委託設計)業務季下降25%，但預計會在第四季出現反彈，創意隨著第四季NRE營收回補，增長率甚至上看100%，看好創意第四季營收應可達預估，季成長約42%。

歐系外資表示，隨著量產項目轉移到CoWoS，也將對創意毛利率也正面幫助，預計創意第三季毛利率、營業利益率將分別增長到34.2%、10.7%。

歐系外資表示，創意2022年應該會繼續保持健康的增長前景，來自大陸的伺服器項目將貢獻量產，非重複也業務也將提升(例如12奈米上的SSD控制器IC以及AI的7奈米芯片組)，台積電(2330)提高TAM(整體潛在市場)晶圓代工價格，創意也可望受惠。另外，創意的NRE業務積極加快16/12奈米和7奈米輸出，主要用於HPC、AI和網絡應用，創意也不斷擴展IP產品組合，整體來說，歐系外資將創意目標價由380元調升到405元、目標價維持中立。

(時報資訊)

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