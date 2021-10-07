【時報記者郭鴻慧台北報導】代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9月分數連續三個月走升，對應燈號亮出「綠燈」；是住風向球自2013年5月之後、睽違8年多來首次重返綠燈。住展雜誌研發長何世昌表示，新建案市況在5月本土疫情大爆發時一度停滯，但疫情趨緩後市況快速反彈，這顆綠燈可說是「雖遲但到」，近期無論買、賣雙方進場信心均顯著成長，推案量與成交量均強勁上揚，將風向球一舉推至綠燈。

住展風向球9月分數續增至42.2分，較7月成長4.2分，分數連續三個月走升，對應燈號則亮出「綠燈」，六大構成項目中，只有議價率一項分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、來客組數與成交組數等五項分數悉數上揚。

何世昌認為，近期央行、金管會持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，讓市場從「大火快炒」趨向於「文火慢燉」。然而，調控措施雖能降溫，但無法扭轉房價上漲趨勢，在土地與營造成本居高不下，以及通膨疑慮未能消退的環境下，預料房價仍會持續上漲，多頭格局也不易改變。

由於延推案量挹注，以及9月為傳統購屋旺季，建商卯足全力大舉推案，預售屋推案量一口氣衝至千億元。9月新釋出的成屋案戶數連袂增長至約7百戶。何世昌指出，雖然新開賣的建案並不少，但因市場需求面強勁，9月待售住宅建案個數跌破1,300個，分數因此上揚。但在議價率的部份，分數卻不升反降；由於建案開價跳漲太快的緣故，9月份北台灣新建案平均議價率微升至12.1％。近幾個月以來，平均議價率雖然有增有減，但預期預售屋實價登錄上路日久之後，議價率長期走勢將會縮小。

9月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數勁揚至3.8組／週，較8月(2.4組／週)成長1.4組／週。平均來客指數升至33.7組／週，較8月（24組／週）成長9.7組，與成交組數均連續三個月正成長。

(時報資訊)