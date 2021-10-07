【時報記者沈培華台北報導】全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓再次創下記憶體模組品牌全球市占第一。根據集邦科技（TrendForce）記憶體儲存研究DRAMeXchange公布的最新營收排名，金士頓2020年以132億美元營收攻佔約78.02%的市占率、營收年增2.03%，並蟬聯第十八年全球記憶體龍頭寶座。

金士頓去年力抗疫情，和供應商、合作夥伴與客戶之間的緊密關係為基石，靈活應對瞬息萬變的市場趨勢與客戶需求，也造就了坐穩全球第一的佳績。2020年初在COVID-19疫情肆虐下，多數企業皆認為科技產業發展將較為疲軟，金士頓作為全球DRAM晶片的主要買家之一，提前預測市場對記憶體晶片的需求、積極採取行動，針對DRAM預先備貨，不僅協助消化合作夥伴囤積的零組件庫存，亦確保有足夠供應量可滿足市場在疫情下的潛在需求——例如：遠距上班所需的個人電腦、伺服器、遊戲記憶體等，在嚴苛的大環境下突破重圍。

除了拿下市占第一，金士頓DDR5記憶體也蓄勢待發。金士頓持續積極厚植研發實力、即將以全新DDR5記憶體迎接跨時代的產業需求。金士頓與英特爾(Intel)緊密的合作關係，也將確保在英特爾發布全新產品時，可及時提供絕佳解決方案。

(時報資訊)