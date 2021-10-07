【時報記者郭鴻慧台北報導】鏡框用塑料級醋片需求持續強勁，中菸紡絲級醋片訂單陸續出貨，不過，絲束全數外銷，受全球船運航次相當不穩定，出貨與營收認列有時受到影響有遞延，材料-KY(4763)9月單月營收為新台幣2.19億元，年增2%，為同期新高，前9月營收為新台幣19.45億元，年成長15%，創同期歷史新高。

展望2021年，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。再者，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，材料看好醋片在中國大陸的內需市場，而材料新的醋片產能已開始量產，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

就產能規劃方面，材料-KY新的醋片產能為5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。醋酐新廠則建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，已於六月底完工，目前已開始量產。自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

絲束廠年設計總產能目前為16,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，材料-KY擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標明年新增4,000噸絲束產能。

除持續優化生產效率往上游整合與擴大產能外，材料往兩大策略方向佈局長期成長及鞏固競爭優勢：一、持續並增加投資研發綠色環保材料；二、往產業鏈下游延伸，目前皆已逐步展現成果。四月初本公司開發的可降解材料獲得歐盟認證，將有助於擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用。此外，材料預計在今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場。雖然以上兩項產品與業務初期貢獻營收尚不顯著，然長期商機可期。

(時報資訊)

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