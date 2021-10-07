【時報-台北電】彥陽(3429)於110年8月24日公告擬訂110年10月28日增資新股上市，惟配合臨時股東會召開時程，提前增資新股上市日期至110年10月15日。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#增資 #彥陽

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀