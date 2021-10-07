【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數202.22點，漲5.23點；總計599家漲、81家跌、66家持平；委買6680131張、委賣4592997張；總成交值412.41億元。

(時報資訊)

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