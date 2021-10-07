【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16705.36點，漲312.20點；總計876家漲、57家跌、43家持平；委買27821112張、委賣20217050張；總成交值1801.35億元。

(時報資訊)

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