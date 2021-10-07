【時報記者任珮云台北報導】匯豐台灣宣布與東元(1504)、智邦(2345)進行綠色金融合作，內容分別為綠色保證函(Green Guarantee)以及永續發展表現連結貸款(Sustainability Linked Loan)，匯豐台灣表示，透過多元且全面化的綠色金融解決方案，將促進更多有助環境和社會永續發展的商業活動，且有效引導企業資金流向永續發展的項目，協助企業客戶發掘永續發展趨勢中的新機遇。

匯豐台灣指出，該行提供綠色保證函，是為東元電機承攬的台灣第一座綠能循環經濟住宅園區中的機電統包工程進行擔保。東元電機在這座由台糖開發、坐落於台南沙崙的住宅園區內所完成的項目，兼具節能效益以及永續環保的元素，並採用智慧監控平台整合全區的各項系統。匯豐台灣亦透過該案符合綠色原則的保證函交易，以具體行動支持台灣綠色產業鏈發展。

此外，匯豐台灣也與智邦科技簽訂為期一年的永續發展表現連結貸款協議，貸款金額為新台幣15億元。匯豐台灣說明，永續發展表現連結貸款目的是向企業客戶提供利息誘因降低融資成本，以藉此協助推動其達到與環境保護、社會責任、公司治理(ESG)相關的預設目標。

(時報資訊)

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