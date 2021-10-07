印尼國營石油公司生產含2.4%棕櫚油成分的航空燃油，昨天順利供應一架飛機從雅加達試飛約100公里到西爪哇省萬隆。印尼當局指出，這是將棕櫚油使用於交通運輸的里程碑。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，印尼昨天完成這項歷史實驗，一架CN235中型軍用運輸機使用航空燃油 Bioavtur J2.4，從雅加達飛往萬隆（Bandung）。

印尼能源暨礦產資源部指出，Bioavtur J2.4含2.4%的棕櫚核仁油，由萬隆理工學院（Bandung Institute of Technology）與印尼國營石油公司（Pertamina）研發，今年9月起經多次測試，證明這個生質燃料符合航空燃油的標準。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，根據印尼能源暨礦產資源部在2015年制定的目標，2025年前要開發出含5%棕櫚油成分的航空燃油。

報導指出，印尼國營石油公司董事長尼柯（Nicke Widyawati）說，這項飛行試驗顯示，使用 Bioavtur J2.4 與一般的航空燃油幾乎無差別。位於中爪哇芝拉扎（Cilacap）的煉油廠很快將投入量產含5%棕櫚油的航空燃油。

印尼是全球棕櫚油主要生產國，近年積極致力發展以棕櫚油為主的生質柴油，自去年起已逐步實施柴油含3成棕櫚油（B30）的政策，期望減少依賴進口石油，最終目標是使用100%的棕櫚油為燃料。

棕櫚田對環境與生態造成極大破壞，歐盟決定在2030年前逐步淘汰以棕櫚油為原料的生質燃料，印尼已向世界貿易組織（WTO）申訴，指歐盟的政策不公。這項議題也成為歐盟與印尼、馬來西亞等棕櫚油主要產國的貿易爭議。

(時報資訊)