【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞典的傢具製造和連鎖公司宜家(IKEA)周三表示，公司計畫將更多的生產遷往土耳其，以盡量減少供應鏈和運輸成本上升問題。

宜家預計從土耳其新增製造和出口的產品有扶手椅、書櫃、衣櫃、廚房櫥櫃等。宜家目前主要從東亞生產，然後部分產品必須運往和供給中東和歐洲市場，運輸里程相當遙遠。

財務長Kerim Nisel指出，在新冠疫情期間，公司面臨運輸問題，所以試圖增加土耳其生產；從疫情學習到多樣化生產是多麼的重要，從一個國家進行生產，然後試圖把產品運往全世界，這並不是一個好策略。

Nisel拒絕透露有多少的產能會被移轉到土耳其。宜家目前在土耳其有七家門市；目前在土耳其生產的產品有紡織品、玻璃、陶瓷和金屬產品等，並供應全球出口。

財務長指出，來自東亞的一個貨櫃集裝箱成本從2000美元飆漲到1.2萬美元；理性的作法是讓生產更接近於銷售市場，所以希望增加在土耳其的製造業務。

在宜家採取此行動之前，班尼頓(Benetton)等其他歐洲品牌也採取類似措施。服飾商班尼頓正透過擴大在塞爾維亞、克羅埃西亞、土耳其、突尼西亞和埃及的製造，希望將亞洲的生產量減半，將生產推向更靠近當地歐洲市場。

(時報資訊)