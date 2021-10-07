【時報記者郭鴻慧台北報導】華宇藥(6621)正式跨足寵物醫療市場，瞄準全球超過三百億台幣的寵物癌症篩檢商機；華宇藥將自有用於人類大腸癌術後監測的腫瘤標記DR-70，與亞洲最大獸醫院合作證實DR-70在犬隻上也可用於癌症檢測；經由華宇藥獨有已申請專利的試劑配方檢測，並比對上百隻腫瘤與健康犬血液檢體後，成功確認腫瘤犬血液中可偵測到高濃度的DR-70，其敏感與特異性均超過90%，具有極佳的檢測應用潛力。

近年來國內外伴侶動物健康意識興起，全球飼養寵物的數目都呈現正向成長的趨勢。以美國紐約證交所(NYSE)掛牌的生技公司Volition(VNRX)去年底上市的世界第一個寵物癌症診斷試劑Nu. Q Vet為例，其單次檢測(價格達美金199元，對比美國600萬的罹癌犬隻，將是一個達到10億美金規模的可觀市場。

台灣每年整體寵物保健市場規模也來到250億台幣，2021年寵物犬貓數量將達295萬隻，正式超越國內15歲以下孩童人數(283萬)；為了替寵物尋求更好的生活品質，越來越多飼主願意負擔寵物所需的醫療服務，國內寵物檢測市場預期將不斷成長，華宇藥提供創新的檢測產品能讓寵物(尤其是犬貓)及早診斷癌症並及時治療，十足吻合寵物保健市場趨勢，可望對公司營運有正面的挹注。

華宇藥於2013年取得DR-70原廠AMDL的技術移轉授權，委外世基(7595)生產製造，2014年取得台灣第二等級醫療器材許可證上市。目前在國內已有12家醫學中心採用，常用於大腸直腸外科、腫瘤科或健檢之檢測使用。由於犬隻癌症的發生機制與病理變化與人類有高度的相似性，因此經由公司創新的研發與試驗突破，成功觀察出DR-70在罹癌犬隻血液中的高表現，確認其診斷上的價值；目前在貓隻的癌症診斷上，亦初步取得類似的觀察結果。

(時報資訊)

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