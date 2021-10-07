近年全台房市買氣熱絡，預售屋建案時常出現熱銷情況，不少民眾也傾向購買預售屋，降低買房初期所要負擔的資金，不過也因為預售屋市場火熱，導致亂象頻傳，不時出現許多民眾受騙上當、發生買賣糾紛等事件，有房產專家分享5個建商販售預售屋常用話術，提醒民眾切勿上當。

針對預售屋詐騙亂象，房產專家Sway在個人臉書專頁上表示，「預售屋很恐怖，不要亂買，有糾紛的建案，更是不能碰。」同時，他也分享5個常見話術，包括潛銷、紅單、不二價、排隊買預售屋及媒體說熱銷等。

至於潛銷的意思，Sway直言就是建商想提前欺騙消費者，「建照沒拿到就開賣，不是你搶到便宜，而是建商在抓呆子，如果呆子一多，捧著鈔票要送給建商，他會考慮捲款逃跑。」

紅單一般指的是購屋買賣預約單，若民眾有意願購買預售屋，需要先下訂金保留購買房子資格，付完訂金後，就會拿到一張俗稱紅單的預約單，因其顏色通常為紅色或粉紅色，故有紅單的俗稱。

對此，Sway則把炒作紅單認為是有人想要賭一把，賺取潛銷期與開案時的價差，「贏的賺幾十萬，輸的除了被黑吃黑，訂金拿不回來之外，還要被政府罰，因為買賣紅單是違法的。喔，忘了說，還有養套殺的結局。」

由於拿到紅單僅代表保留購買房子的資格，雙方並未簽訂正式買賣合約，因此還可以向業者退訂取回訂金，等於是無本生意。今年7月實價登錄2.0新制上路，已禁止紅單轉售，違者將按戶(棟)處15萬~100萬元罰鍰。

除了潛銷與紅單外，Sway認為不二價是建商吸引民眾下訂預售屋的話術，「這個月不二價，下個月換案名換價格再賣，代銷說價格很硬、快賣光光了，你還不願查實登，就是等著被坑。等到真的賣不掉的時候，你會看到建案名稱換了，代銷小姐換了，經理也換了。」

此外，當建商說需要排隊買預售屋的時也要特別注意，Sway說：「被當臨演又被利用的呆子，人家花800請一個人排隊，你是花自己的時間排隊；人家假刷卡假買賣，你是真刷卡真買賣真簽約；人家假裝賣掉獲利50萬，你是賣不掉加價賣然後還是賣不掉，成為建商獲利的墊腳石及踏板，你還會笑著謝謝他，讓你以為用比較低的價格，買到全新就漏水的爛屋。」

最後Sway提醒，建案熱銷的新聞有很高機率是廣告，「不知道媒體是業務養的嗎？只要業務跟記者說我們熱銷，記者就會照樣寫排隊熱銷，然後就會有一堆人相信這可能真的是熱銷，結果發現根本就是騙局一場。」

(時報資訊)