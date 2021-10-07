【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

　1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加234.6萬桶，市場預期為減少41.8萬桶。汽油庫存增加325.6萬桶，市場預期為減少27.9萬桶。餾分油庫存減少39.6萬桶，少於市場預期的減少100.7萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高1.5個百分點，原油進口量增加138.9萬桶/日。

　2.美國人力資源服務公司ADP周三公布，9月美國民間就業增加56.8萬人，遠超出分析師預估的增加42.8萬人。

　3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大跌6.9%，30年期固定抵押貸款利率為3.14%。

4.美國庫存意外增加，以及華府可能釋出戰備儲油，周三國際油價回落，終止連漲4天的升勢。紐約期油收跌1.5美元或1.9%，為每桶77.43美元。倫敦布蘭特期油收跌1.48美元或1.79%，為每桶81.08美元。

　5.通膨前景惡化，加上避險資產受到追捧，周三美元走高，ICE美元指數尾盤漲0.3%，報94.228。

　6.美元走強但美國債息回落，周三紐約期金微漲0.9美元或0.05%，為每盎司1761.8美元。銀價跌0.6%，為每盎司22.52美元。鈀金跌1.8%，為每盎司1879.42美元。鉑金漲1.9%，為每盎司980.5美元。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34416.99 +102.32(0.30%)
05:04
S&P500
4363.55 +17.83(0.41%)
05:04
Nasdaq
14501.91 +68.08(0.47%)
05:15
費半指數
3238.79 +11.54(0.36%)
05:16
日經225
27990.32 +461.45(1.68%)
10:35
南韓KOSPI
2959.54 +51.23(1.76%)
10:36
香港恆生
24523.01 +556.52(2.32%)
10:41
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
6995.87 -81.23(1.15%)
10/06
法國CAC
6493.12 -83.16(1.26%)
00:05
德國DAX
14973.33 -221.16(1.46%)
10/06

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