「最低工資法」為蔡英文政府的六大勞工政見中重要修法，進度也受到矚目。勞動部長許銘春表示，目前於行政院審查中，後續將配合行政院審議期程，繼續推動立法作業；另考量勞資雙方與各界對於參採指標及部分規畫方向等，仍有不同意見，也將持續透過包括基本工資工作小組在內的各種管道，蒐集意見。

許銘春7日赴立法院社福及衛環委員會進行「最低工資法修法方向及修法期程」報告。許銘春表示，為立法建構最低工資制度，勞動部已擬具最低工資法草案，以完善最低工資審議機制，讓制度更為健全，穩定明確地調整最低工資。

草案重點包括由勞動部組成「最低工資審議會」審議最低工資，成員由勞、資、政、學四方委員代表組成。並明定審議會應定期於每年第3季召開，藉由社會對話機制，擬定具有共識之最低工資調整方案；建立審議會議事規則；將最低工資所需參考的社會經濟指標入法；建立跨領域研究小組先行評估機制。

在修法期程部分，許銘春指出，勞動部研擬的最低工資法草案，目前於行政院審查中，後續將配合行政院審議期程，推動立法作業，但目前勞資雙方與各界對於參採指標及部分規畫方向等，仍有不同意見，勞動部持續透過各種管道，蒐集意見。

許銘春也提到，今年3月24日召開的基本工資工作小組會議，在會中也向小組成員報告法案立法進度及立法院待審草案版本重點，並徵詢意見，而與會代表共識認為，不宜透過法定公式來調整最低工資，以及法案條文應給予彈性，不宜過多限制，也有勞資代表表達現行基本工資審議機制運作得宜之意見。

(時報資訊)