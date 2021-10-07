勞動部8日即將舉行基本工資審議委員會。針對外界關心對紓困產業的配套，經濟部表示，短期而言，從6月開始提供受困產業可申請相關補貼，9月底更針對尚在停業的行業進行補貼，中長期來說，未來也會著重紓困與研發補助，但基本工資若調漲，經濟部會評估整個產業的一個影響情形，並研擬相關的一個配套措施，來減緩基本工資調漲對企業造成的負擔。

經濟部7日赴立法院社福及衛環委員會進行「今年基本工資調整方向及配套措施」報告。經濟部商業司司長蘇文玲表示，經濟部為基本工資審議委員會的一員，將針對整個產業現況、工商團體的意見等，提供給審議委員會通盤考量，以兼顧勞資平衡。

蘇文玲表示，國家發展委員會公布8月景氣對策信號持續呈現紅燈，不論是領先指標或是同時指標，皆反應疫情帶來的衝擊影響已經減緩，外需持續的成長帶動8月份貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增，但是在內需服務業的部分，因為疫情的影響，零售、餐飲以及勞動市場仍然較去年同期下滑。隨著疫情趨緩管制措施鬆綁，加上政府啟動的最新措施內需消費可望漸次回溫，而投資及出口方面，成長動能也可望持續加強，經濟部也會在這次審議委員會提出目前國內整體的一個經濟發展情勢相關資料跟數據。

針對基本工資調漲對產業的影響，蘇文玲指出，在製造業的部分，該行業的經常性的平均薪資已經超過基本工資調升，對國人薪資的影響不大，主要影響還是在聘僱移工的部分，但在商業服務業，例如零售、餐飲業，主要就業配置多為基層人員，薪資落在最低區間的人數也是最大，所以基本工資的一個調整，對這個商業服務業的影響是比較大的。

蘇文玲表示，在配套措施上面，短期還是會提供這個紓困振興措施，那為了協助商業服務業度過疫情，經濟部6月啟動艱困事業營業衝擊補貼作業（紓困4.0商業服務業紓困），9月底也針對停業的業者受理第二輪的停業補貼，另外，政府也推動這個振興五倍券，相信各部會的加碼，也會讓餐飲烘焙業者，讓市場加速復甦。

若基本工資審議委員會的審議結果確定要調漲基本工資，蘇文玲表示，經濟部會評估整個產業的一個影響情形，並研擬相關的一個配套措施，來減緩基本工資調漲對企業造成的負擔。

(時報資訊)