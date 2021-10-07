高雄市政府配合中央振興5倍券，針對受疫情影響業績下滑較嚴重的百貨、旅宿、以及餐飲業者，加碼推出「高雄開就賺」活動，漢神百貨等在地百貨業者，肯定高雄券讓消費者把5,000元振興券，都留在高雄消費，馬上賺到1,000元高雄券，對業者有莫大幫助，同時，不少業者也推出加碼高雄券促銷方案，搶賺振興券龐大商機。

高雄經發局7日表示，為了吸引民眾拿振興券到高雄消費，高雄市政府規劃高雄券對接，方案內容是當日在百貨全館累積消費滿5,000元，即可兌換高雄券1,000元，旅宿業消費滿1,000元兌換200元高雄券、餐飲業門檻最低，消費滿500元可兌換100元高雄券，業者從10月5日開始，已經陸續領回高雄券。

針對高雄券推出，漢神巨蛋行銷協理袁永慧7日表示，業界相當肯定高雄券鼓勵客人在百貨專櫃一次性購足5,000元，已聽到不少消費者，原本打算到外地消費，聽到有高雄券，就改變心意，表示要用振興券換到的一千元高雄券來買按摩椅、iPhone手機，「把消費留在高雄，對業者是莫大鼓勵」。

袁永慧指出，配合高雄券，漢神兩館將在10月8日起，憑券消費累積滿200元，可持會員卡兌換乾洗手一份，每人限換一份，限量100份。

新光三越高雄三多店則在週年慶活動期間，推出全館消費累計滿5,000元送電子贈品禮券500元回饋無上限外，搭配實體振興五倍券單筆消費滿5,000元，再送2,500元抵用金、消費累計滿5,000元再兌換1,000元高雄券，還有指定品牌同慶加碼抵用金1,000元，讓5,000元直接變10,000元，力邀全民參與週年慶購物盛會。

新光三越三多店店長莊雅伊表示，防疫期間，來客人潮減少約六成，高市府抓緊國慶煙火在高雄的連假觀光人潮，加碼推出「高雄開就賺」活動，百貨商場消費滿5,000元再贈高雄券1,000元，讓民眾直呼在高雄生活真的是太幸福了。

7日開始舉辦周年慶的夢時代，除了配合指定消費累積滿 5,000元即可獲得1,000高雄券方案，另推1,000元高雄券，可再換購 1,200 元優惠券，限量2萬5,000份。義大購物廣場則推當日全額使用高雄券1,000元，加碼再贈限量義大遊樂世界星光票乙張。

在地知名餐飲業者漢來美食，6日接獲簡訊到高雄銀行領取高雄券，漢來美食副總吳若寧感謝中央推出振興券幫助餐飲業，尤其高市府加碼規劃高雄券優惠，讓餐飲使用消費500元換取100元回饋，全台41家餐廳全品牌推「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，民眾持紙本五倍券到旗下品牌餐廳消費滿1,000元，即加贈漢來美食1,000元餐飲券，絕對要讓消費者有感，樂觀預估帶動今年第四季業績成長一至兩成。

高雄經發局長廖泰翔7日表示，為了振興高市店家，高市府編列5億元舉辦高雄券活動，百貨及餐飲等業者領取高雄券數量，是以營業額及有無搭配活動等因素來核給數量，市府與業者已成立溝通平台，會密切聯繫依高雄券發出狀況即時滾動式調整增加。

針對數位綁定加碼高雄券優惠，廖泰翔表示，現階段規劃10萬份，會再根據消費情形評估加碼，以達到振興高雄經濟目的。

(時報資訊)