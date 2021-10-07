【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數201.24點，漲4.25點；總計569家漲、83家跌、62家持平；委買6341411張、委賣4313587張；總成交值275.32億元。

(時報資訊)

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