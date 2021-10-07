【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16673.87點，漲280.71點；總計852家漲、58家跌、40家持平；委買26399890張、委賣18881053張；總成交值1262.18億元。

(時報資訊)

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