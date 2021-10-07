【時報記者林資傑台北報導】測試大廠京元電子(2449)2021年9月合併營收持穩高檔、改寫歷史次高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」創89.97億元新高，表現略優於市場預期。投顧法人看好京元電第三季獲利將齊創新高、第四季營收可望創高，但仍須留意中國大陸限電措施可能造成影響。

京元電股價9月初觸及47.25元波段高點，隨後受台股震盪加劇一路拉回，5日下探37.55元、1個月內急跌達20.5％，近日止跌回穩。今（7）日在大盤強彈下開高穩揚逾1.5％，早盤最高上漲2.28％至40.3元。三大法人本周迄今仍賣超895張，但調節力道已明顯收斂。

京元電公布2021年9月自結合併營收29.95億元，雖月減1.62％、仍年增達25.34％，改寫歷史次高。合計第三季合併營收89.97億元，季增達18.42％、年增達22.2％，改寫歷史新高。累計前三季合併營收242.25億元、年增10％，續創同期新高。

京元電在稼動率迅速回升下，7、8月營收接連改寫新高。雖因中國大陸「能耗雙控」蘇州9月底實施限電，使旗下蘇州京隆略受影響，但封測廠受影響相對輕微，蘇州京隆採辦公區域用電降載因應、產線仍維持運作，使9月營收僅小幅下滑、未受太大影響。

在營收表現維持高檔下，京元電第三季合併營收季增達18.42％，除順利改寫新高、且略優於法人預期的近15％。法人看好京元電第三季毛利率回升至逾31％，帶動稅後淨利季增6成、同步改寫新高，每股盈餘估逾1元。

展望後市，投顧法人指出，台系大客戶今年營收可望年增逾6成，帶動營收貢獻達25～30％，而包括面板驅動IC（DDI）、CMOS影像感測器（CIS）等客戶營收均可望成長1～3成，目前部分客戶已展開明年產能洽談規畫，整體需求持續暢旺。

由於台系大客戶將推出新品，加上測試時間及複雜度提高，投顧法人看好京元電將直接受惠，對第四季營運看法維持正向、預期可季增個位數百分比、續創新高，全年營收可望年增達雙位數，但仍須留意限電措施可能造成的供應生產不順、缺料等變數影響。

(時報資訊)

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