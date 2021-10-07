【時報-盤中焦點股】1.聯電(2303)：9月營收改寫次高，Q3創新高、超越財測高標，雖昨夜ADR逆跌3.31%，股價仍開高漲逾3.5%。
2.運錩(2069)：9月營收月增18.58%、年增138.04%，前三季突破百億元、年增93.78%，帶動今早股價漲逾3%，收復5日線。
3.廣華-KY(1338)：股價已下行近兩個月，今早隨大盤彈升逾3.5%，重回5日線上。
4.三陽工業(2206)：改革有成、毛利率重返二成，今早股價彈升近2%，躍過5日線。
5.臺慶科(3357)：9月營收年增35.48%，前3季增逾4成，早盤上漲逾4.5%。
6.光頡(3624)：上月、前3季營收雙增逾4成，股價走揚漲逾3.5%。
7.中釉(1809)：樂觀下半年營收優於H1，晨盤上揚逾3%。
8.聯詠(3034)：報價走揚，Q3業績沖天，早盤上攻逾3%。
9.裕民(2606)：散裝船報價再度大漲，人氣爆棚，股價飆上72.1元漲停。
10.中航(2612)：甩外資連2日賣超，BDI、BCI指數大漲，晨盤躍上73.5元漲停。
11.長榮(2603)：外資送暖連3日買超，早盤力漲近6%，，再度重返百元關。
12.南電(8046)：Q4營收續看升，明年本業獲利拚季季高，股價樂漲近5%。
13.技嘉(2376)：三業務齊揚，9月營收登頂，早盤直奔漲停，躍上短均、月線。
14.麗臺(2465)：比特幣重啟漲勢，激勵早盤攻頂，收復短均、月線。
15.上銀(2049)：9月營收創同期次高，訂單看至明年Q1，早盤漲進6%，重返3字頭。
16.中租-KY(5871)：營運體質佳，法人樂看今年，早盤彈漲近4.5%。
17.智邦(2345)：Q3營收寫同期次高及歷史第三高，今一度亮燈漲停。
18.宏達電(2498)：VR助陣，9月營收月增64.03％衝佳績，晨盤一度漲3%，進逼月線。
19.環球晶(6488)：Q4展望樂觀，全年營收戰新高，晨盤彈漲逾4%，重返五日線。
20.鴻海(2317)：Q3績優＋Q4看旺，今日法說前獲投信連5買，早盤勁揚2.5%，拚戰月線關。
21.三晃(1721)：9月營收2.25億元、年增12.02%，盤初放量攻頂，收復10元票面。
22.揚明光(3504)：買盤點火敲進，晨盤火速漲停，重返百元俱樂部。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)