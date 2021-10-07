勞動部8日即將舉行基本工資審議委員會，勞動部長許銘春7日赴立法院進行專案報告。針對外界關心的配套，許銘春講得保守。但從報告中透露，除了餐飲業及批發零售業外，「住宿業」也是需要政府的協助的行業之一，可望獲得基本工資配套補貼。

許銘春7日赴立法院社福及衛環委員會進行「今年基本工資調整方向及配套措施」報告。針對基本工資調整部分，許銘春表示，基本工資之調整，是由「基本工資審議委員會」勞、資、政、學四方代表，參酌國家經濟發展狀況、躉售物價指數、消費者物價指數、國民所得與平均每人所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資及家庭收支調整等數據資料，並通盤考量整體社會經濟情勢，審慎議定。因此，基本工資是否調整以及調整幅度，必須由委員會共同討論後決定。

但如果從當前整體經濟狀況來看，許銘春表示，隨著全球經濟穩健復甦，帶動外銷成長力道，製造業出口暢旺；而受到疫情影響較大的部分內需產業，也隨著各項解封措施，逐漸從疫情衝擊中恢復，整體經濟情勢尚稱穩健。行政院主計總處預測今年全年經濟成長率為5.88％，景氣燈號持續亮出熱絡的紅燈。

勞動市場部分，8月失業率為4.24％，較上個月下降0.29個百分點，且已連續2個月下降。實施減班休息的人數，從8月底5.8萬人，至9月底已降為3.8萬人，且隨著疫情趨緩，相關管制措施陸續鬆綁，以及振興五倍券效益帶動之下，未來減班休息人數可望大幅下降。

許銘春表示，我國整體經濟表現遠超過往，勞動市場也有逐漸好轉之趨勢，相信所有的委員，會就整體社會經濟情勢通盤考量，審慎決定基本工資。

(時報資訊)