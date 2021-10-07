（商辦、科技廠辦建案增加，國產建材在擇優出貨持續奏效下，營運不斷創高。圖／國產提供）

逐漸進入傳統旺季，科技廠辦及建築工程進入年底趕工期，預拌混凝土廠國產建材（2504）9月集團營收18.55億元，年增達8.46％。國產指出，營運漸攀高峰，依手中出貨單計，第四季營運將呈「逐月成長」，也會是今年營收獲利最好的一季。

國產建材累計今年1到9月的集團營收有158.55億元，較去年同期的132.04億元，增加了26.51億元，年增幅度達20.08％。

國產指出，全台科學園區近期擴廠營建不斷，加上房市在疫情穩定後，下半年最重要的928檔期開出紅盤，下半年的營運會是穩健且勢猛的高成長。

在全台擁有業界最多的28個混凝土廠，國產建材實業表示，毛利較高的特殊規格混凝土，包括巨積、清水、高強度、高流動、防水抗滲等高端混凝土，在產品比例上不斷提升，也都被台北南山廣場、富邦A25、中國人壽總部大樓、宏匯「內科之心」、華碩、和碩、儒鴻、群光電子企業總部等頂級商辦與科技廠辦指名使用，供應占比超過3成。在擇優出貨策略下，今年營收獲利看好！

展望今年第四季營運發展，國產認為，由於疫情逐漸緩和，房市近期也呈現暢旺生氣，北中南房市多筆重磅級指標大案，已經在「928房市檔期」登場，據統計，總推案量達到5,700億元。加上建築結構安全意識抬頭，國產建材實業大力推動的「國產安心建材履歷」，截至目前為止，也已突破1,930新建案加入，因此可以預期，第四季會是出貨量最多、獲利最好的一季。

(時報資訊)

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