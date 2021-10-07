美國近日為解決車用晶片不足問題，要求台積電在內的國際知名半導體廠交出客戶名單及庫存資料等，儘管台積電只表示「不會透露個別客戶資料」，但有台積電小股東不滿政府未挺身而出捍衛護國神山，委託法律事務所向新竹地院提出假處分聲請，禁止台積電以直接或間接、自願或非自願方式提供包含客戶名單等機密文件予外國政府。

受委託的華通國際法律事務所律師黃雨柔表示，台積電小股東對於美國商務部此不合理且幾近霸道之行為，輿論一片譁然！然我國經濟部竟以「企業自己會考量要不要公開」，甚至為美國政府說項，說美國保證不會洩漏營業秘密，身為台積電大股東及董事的國發基金，也支吾其詞。這種態度與韓國政府快速與企業成立「半導體團結合作委員會」，與美國政府立即溝通，竭力保護國家企業之態度截然不同，形成強烈對比，進而造成民間議論沸騰，對經濟、股市也造成動盪不安。

黃雨柔指出，此聲請表面看似欲禁止或限制台積電做出一定行為，對台積電不利；實則係小股東了解我國政府捍衛台積電態度消極，不得不採取的為台積電解套、兼且自救之行為。尤其狀子內提到他國在我國並不享有治外法權，也早已不存在殖民時代的會審公廨，可由外國插手國內問題；外國的長臂管轄不管他們訂的手能伸多長，只要我們司法獨立，都不應任由他人侵門踏戶，仰人鼻息。

由於聲請定暫時狀態假處分的法律條件頗為嚴格，聲請人也預知此聲請案存在各種變數及角力，但狀子中強調，本案重點不在該聲請案之勝負，而係欲藉此強調於自由體制私經濟領域，尤其事涉企業營業秘密，維持自由經濟環境，乃至於國家根本經濟命脈，當不容許外國政府予以橫加干預，否則私經濟領域內之自由不僅蕩然無存，更將對我國社會、經濟造成無法回復之損害。此不僅有關自由與公義，更關乎國格。

黃雨柔最後強調，台積電乃我國之「護國神山」，和韓國相比，政府的表現似乎軟弱無力，現在僅能倚靠民間，看小股東的自力救濟，能不能發揮影響力，也要看司法改革有沒有真正貼近人民意志，維護經濟正義的勇氣。隨著本件聲請案之進行，很有可能會激起其他小股東紛紛效由、揭竿而起，接棒守護台積電能否奏效，大家不妨拭目以待。

★歡迎讀者投書 客服信箱:[email protected]

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意