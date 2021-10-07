【時報-台北電】寶島極(3115)職務調整，總經理由胡榮哲接任。

　獨立董事章世璋反對，總經理任命應採正式提案，反對以臨時動議突襲；董事劉文禎反對，胡榮哲因貪污罪被判重刑，不適合擔任總經理。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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