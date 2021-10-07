【時報記者張漢綺台北報導】半導體、電源供應器及電動車等需求暢旺，昇貿(3305)第4季營運不看淡，儘管大陸供電政策未明，為電子產業第4季營運增添變數，昇貿在新客戶及新訂單加持下，第4季營運可望維持成長趨勢，下半年獲利可望比上半年好，全年獲利將創下歷年新高，今天股價強勢開高。

昇貿近幾年致力優化產品組合，產品陸續打入半導體產業高階封裝製程、電動車、網通、綠能、Mini LED及低軌道衛星等新興應用，今年下半年再拿下電源供應器廠訂單，隨著新產品佈局全面進入收割期，成為昇貿業績強勁成長的推手。

昇貿9月合併營收為8.06億元，月增13.52%，年增33.58%，為100年9月以來單月新高，累計第3季合併營收為21.57億元，季增18.32%，為100年第3季以來單季新高，累計前9月合併營收為57.11億元，年增54.84%。

在最夯的低軌道衛星部分，昇貿表示，應用於Speace X基地台的錫膏產品必須具高可靠性，耐高溫高溼，目前公司為獨家認證指定採用高階錫膏供應商，隨著客戶積極拓展業務，明年訂單量可望大增，成為推升公司未來營運新動能。

昇貿今年上半年稅後盈餘為2.66億元，年增4.48倍，每股盈餘為2.24元，由於第3季營收衝高，且高毛利產品比重攀升，昇貿第3季獲利可望有不錯的表現。

儘管大陸地區供電政策未明，但昇貿因生產據點分散，且客戶端目前未受太大影響，第4季營運不看淡，昇貿表示，如果沒有太大意外，第4季可望維持成長趨勢，下半年獲利會比上半年好，全年獲利將創下歷年新高，明年業績亦樂觀期待。

(時報資訊)

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