【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國參議院似乎接近達成一項臨時協議，以避免兩周後的聯邦債務違約。民主黨周三表示，他們可能接受共和黨的提議，以化解威脅美國經濟的兩黨僵局。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周三提出一項短期計畫，為解決舉債上限問題爭取更多時間，隨後民主黨便取消了原定於下午進行的債限議案表決。外界原本就預期參院共和黨人將擋下民主黨這個第三次的闖關嘗試。

麥康諾表示，其政黨同意聯邦舉債上限暫時延長到今年12月，以避免美國陷入債務違約和經濟危機，並讓民主黨能夠在年底前通過較長期的解決方案。此前民主黨推動的是將債限凍結到2022年12月。

麥康諾在推特上發布聲明表示，為了避免美國人民受到近期民主黨製造的危機影響，我們將同意民主黨人使用正常程序通過固定金額的緊急債限延期法案，以支應當前的政府支出。這個團結的民主黨政府將因此有更多時間透過「調解程序」（reconciliation）自行通過債限法案。

麥康諾提出的權宜之計將減輕共和、民主兩黨在10月18日債務違約大限之前達成妥協的壓力。

麥康諾周三並再度重申，如果民主黨領導人想要在10月最後期限之前解決舉債上限問題，共和黨願意協助民主黨加快推進提高債限的「調解」法案。

眾議院議長佩洛西和參院多數黨領袖舒默方面尚未回應媒體置評請求。

德州共和黨參議員John Cornyn表示，麥康諾和舒默將於周三晚些時候會面，屆時將更清楚兩黨是否就此達成協議。

但如果民主黨接受了這個短期方案，將不得不在12月再次面臨債限問題，這可能使他們通過拜登推動的1兆美元基建案和3.5兆美元社會支出案的計畫更加複雜。

(時報資訊)