【時報-台北電】台股連續兩日上演虎頭蛇尾戲碼，而美股昨夜則搬出反轉大戲，盤初受債務、通膨疑慮等因素影響，道指一度翻落3400點之下，尾盤則挾倒債危機緩解等利多逆勢齊揚，惟台股ADR僅靠台積電獨撐大局、聯電ADR跌3.31%；今早美股期指續揚，日韓股市也攜手跟漲。台股昨在外資擴大賣超下，權值大軍遭重砲猛轟，空頭直接吞噬美股強彈利多，硬生生將衝上16500關、觸及5日線的大盤拽下收黑，今早在國際股市漲勢帶動下，三大期指率先聯袂開高，隨後大盤開高72.41點、為16465.57點。在電子權值大軍牽手航海王強彈之下，大盤指數急漲逾170點，再度拿回16500關、5日線。

主要權值股表現上，台積電開高為575元、矽力-KY(6415)開高在3,860元、信驊(5274)開高為2,405元、大立光(3008)開高在2,105元、鴻海(2317)開高在104.5元、聯發科(2454)開高為885元、聯電(2303)開高在60.9元。

美股周三盤初受債務上限、通膨疑慮，以及釋放儲油消息等因素大跌，道指一度下探至33855.34點，惟尾盤受惠美中會談落幕、少數黨債務上限立場軟化激勵，多頭大逆轉，四大指數全面翻紅收高，終場道指漲102.32點，或0.3%，收34,416.99點；那指漲68.08點，或0.47%，收14,501.91點；標普500指數漲17.83點，或0.41%，收4,363.55點；費半指數漲11.5點，或0.36%，收3,238.8點。個股方面，美國鋼鐵跌8.65%、莫德納跌8.94%、蘋果漲0.63%、Alphabet漲1.13%、亞馬遜漲1.27%、微軟漲1.51%、Salesforce漲1.29%、可口可樂漲1.19%、AMD漲1.8%、NVIDIA漲1.22%、陶氏化學跌3.28%、應用材料跌1.21%、美光跌0.79%；台積電ADR漲0.07%、日月光ADR下跌1.36%、聯電ADR下跌3.31%、中華電信ADR跌0.03%。

台股周三盤初在美股強彈、台積電開高下，一度大漲逾百點、達16568點，衝過16500關並觸及5日線，惟空頭緊追台積電、航運、鋼鐵等，大盤旋即又遭打落低檔，終場下跌67.59點、收16393.16點，成交值縮減至2874.77億元。籌碼面，外資又擴大賣超達238.57億元、為連續第7天賣超，投信續買超23.15億元，自營商賣超50.71億元，三大法人賣超266.14億元。

分析師指出，台股近期飽受融資餘額、美陸利空壟罩衝擊，需待外在環境情勢明朗後，才有望啟動一波反攻。分析師表示，台股電子族群第四季產業面出現不少雜音，故龍頭老大台積電14日法說會勢必成為「重要觀察指標」，後續則有多檔重量級電子股陸續於10月底至11月初召開法說會，公布第三季財報及第四季展望，預估屆時將是台股「多空轉折決戰點」。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意