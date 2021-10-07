【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數197.45點，漲0.46點；總計417家漲、62家跌、52家持平；委買776987張、委賣190388張；總成交值3.29億元。

(時報資訊)

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