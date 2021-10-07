【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16465.57點，漲72.41點；總計683家漲、55家跌、80家持平；委買3932037張、委賣1384025張；總成交值37.87億元。

(時報資訊)

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